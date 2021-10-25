Карпин рассказал о выборе игроков в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему был увеличен расширенный состав команды на заключительные матчи квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что в список, который был объявлен 25 октября, попал 41 игрок.

«В этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный. Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще и футболисты, которые «висят» на желтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией», - приводит пресс-служба РФС слова наставника.

Добавим, что сборная России возглавляет таблицу группы H c 19 очками, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке, набрав 17 очков.

Российская команда проведет два заключительных матча квалификации. 11 ноября подопечные Карпина сыграют в Санкт-Петербурге против Кипра и 14-го числа в Сплите с Хорватией.