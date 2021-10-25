Шамиль Газизов: Уже поздравляли Агаларова с попаданием в сборную России, ему надо еще много работать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о включении нападающего своей команды Гамида Агаларова в расширенный список сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Кипра и Хорватии.

«Увижу Гамида лично — поздравлю. Мы уже поздравляли его. Теперь вопрос в другом — он должен выйти на поле. Надеемся, что это произойдет. Все может быть. Надо еще много работать», - приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что помимо Агаларова в расширенный список сборной России попали нападающие Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва) и Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара).