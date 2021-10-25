«Нахожусь в шоке». Ежов отреагировал на попадание в расширенную заявку сборной России

Фланговый полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился эмоциями после того, как стало известно о его попадании в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что ранее в своей карьере 24-летний футболист самарцев никогда не получал вызов во взрослую национальную команду. До этого он выступал лишь за юношеские сборные России.

– Очень рад! Дико удивился, когда узнал о попадании в расширенный состав сборной России. Еду домой после тренировки… Нахожусь в шоке. Первая мысль? Неужели такое возможно! Меня еще не успели поздравить: сам узнал две минуты назад. Скажу честно, даже не знаю, какие слова подобрать. Нахожусь в ступоре, очень сложно. С Валерием Георгиевичем не разговаривал. Надеюсь, скоро пообщаемся с тренером, – цитирует Ежова «Чемпионат».

Напомним, Ежов является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» он присоединился в августе прошлого года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 12 матчах, забил один гол и отдал три ассиста.

Что касается сборной России, то подопечные Валерия Карпина проведут в ноябре две встречи в рамках квалификации на мировое первенство 2022 года в Катаре. 11 ноября команда сыграет дома против Кипра, а спустя три дня на выезде встретится с Хорватией.