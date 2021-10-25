Виталий Кафанов: На данный момент не вызывают сомнения кандидатуры Сафонова и Гилерме

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор вратарей для команды на заключительные матчи квалификации ЧМ-2022.

«Сколько из пяти вратарей останутся в окончательном списке? На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме. Что касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября», — приводит слова специалиста пресс-служба РФС.

Напомним, что в расширенный список из вратарей также попали Сослан Джанаев (»Сочи»), Никита Хайкин (»Будё-Глимт» Норвегия) и Илья Лантратов (»Химки»).

Добавим, что сборная России возглавляет таблицу группы H c 19 очками, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке, набрав 17 очков.

Российская команда проведет два заключительных матча квалификации. 11 ноября подопечные Карпина сыграют в Санкт-Петербурге против Кипра и 14-го числа в Сплите с Хорватией.