Руслан Нигматулин: Ощущение, что Витория просто сливает матчи, чтобы быстрее получить неустойку

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что главному тренеру красно-белых Рую Витории не важны результаты своей команды.

«Такое ощущение, что он просто сливает матчи, чтобы просто быстрее получить неустойку и ехать кайфовать дальше в ожидании нового контракта, в котором можно не давать результат и получать деньги. Мне кажется, этот тренер абсолютно не болеет результатом, ему все равно, и он просто ждет своего увольнения. Ситуация очень похожая на работу Кумана в «Барселоне». Возможно, и тот и другой имеет большую сумму в неустойке, из-за которой владельцы не могут их уволить», - приводит слова Нигматуллина Sport24.ru.

Добавим, что «Спартак» занимает седьмое место в российской премьер-лиге, набрав после 12 туров 17 очков. В Лиге Европы красно-белые занимают последнюю строчку в своей группе, имея три очка после трех матчей.