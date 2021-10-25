«Локомотив» - «Сочи»: Смолов не вошел в заявку железнодорожников на матч

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и »Сочи» на матч 12-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Пабло, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родригао, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Касьерра.
Добавим, что главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
На данный момент подопечные Маркуса Гисдоля занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Команда Владимира Федотова располагается на пятой строчке. У «Сочи» в активе 21 очко.