«Локомотив» - «Сочи»: Смолов не вошел в заявку железнодорожников на матч

«Пускай играют дубль с академией, а не машин престижнейших водители». Как фаны «Спартака» реагируют на унижение в Питере

Поражение «Спартака» от «Зенита» (1:7), ставшее самым крупным для красно-белых в чемпионатах России и СССР, вызвало эмоциональную реакцию поклонников легендарного клуба и всех неравнодушных к футболу людей. Мы собрали самые яркие мнения на эту тему.