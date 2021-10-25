«Кайрату» пообещали 235 тысяч долларов за победу над «Астаной»

Третья сторона пообещала выплатить «Кайрату» 235 тысяч долларов за победу над «Астаной» в предпоследнем туре казахстанской премьер-лиги, сообщает «Метарейтинг Казахстан».

«Кайрат» выполнил «просьбу» и обыграл дома «Астану» со счетом 1:0, единственный мяч на седьмой минуте забил Небойша Косович.

Теперь за тур до окончания чемпионата на первое место вышел «Тобол» (58 очков), «Астана» идет на втором месте (56 очков), а «Кайрат» досрочно занял третью строчку (50 очков).

30 октября «Астана» примет на своем поле «Туран», а «Тобол» сыграет на выезде с «Акжайыком».

Добавим, что «Астану» тренирует Андрей Тихонов, а «Кайрат» - Курбан Бердыев.