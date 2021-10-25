Минасян сообщил руководству «Тараза» о своем уходе из команды

Главный тренер «Тараза» Вардан Минасян принял решение уйти со своего поста.

Как сообщает «Метарейтинг Казахстан», 47-летний специалист уже сообщил руководству клуба о своем уходе. Причиной отставки послужил разговор футболистов с директором »Тараза» и чиновниками перед матчем чемпионата страны с «Ордабасы». Игроки рассказали на встрече, что не получают заработную плату уже свыше 80 дней. Один из заместителей акима области заявил, что через два месяца, возможно, деньги будут.

Минасян решил покинуть клуб, поскольку не может требовать от футболистов полной самоотдачи. Отмечается, что специалист все же доработает сезон до конца.