Дмитрий Губерниев: Дзюба мог вскочить на подножку поезда в Катар, но ситуация становится тревожной

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что после объявления расширенного состава сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022, форвард «Зенита» Артем Дзюба имеет мало шансов на возвращение в национальную команду.

«Дзюба, как я и предполагал, кусает локти, потому что в ближайших двух матчах сборная будет без него. Артему давали шанс. Идет он в сборную или нет — это второй вопрос. На подножку поезда, который идет в Катар, он вскочить мог. Но сейчас ситуация становится для Дзюбы тревожной», - цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сборная России возглавляет таблицу группы H c 19 очками, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке, набрав 17 очков.

Российская команда проведет два заключительных матча квалификации. 11 ноября подопечные Карпина сыграют в Санкт-Петербурге против Кипра и 14-го числа в Сплите с Хорватией.