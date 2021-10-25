Орлов считает, что Дзюба не заслужил вызов в сборную России

Комментатор Геннадий Орлов высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Кипра и Хорватии.

«Мне кажется, своей игрой в последних матчах он не заслужил вызов в сборную. А вообще все это решает Карпин, как он решил, так и будет. Есть ли у Дзюбы перспективы в сборной? Это зависит от него самого, от его физической готовности, от его функционального состояния. Видно, что сейчас он не в лучшем состоянии. Поэтому в матче против «Спартака» в стартовом составе вместо него вышел Азмун. Если он не играет за основной состав с первой минуты, как его в сборную вызывать?» - приводит слова Орлова «РБ-Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба забил семь голов и отдал такое же количество результативных передач в 16 играх за «Зенит» во всех турнирах.

В сборной России 33-летний футболист не выступал с провального чемпионата Европы-2020.