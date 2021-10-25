В «Локомотиве» объяснили, почему Смолов не примет участия в матче с «Сочи»

Московский «Локомотив» объяснили отсутствие нападающего Федора Смолова в заявке на домашний матч 12-го тура РПЛ с «Сочи».

«Федор Смолов отсутствует в заявке на матч из-за мышечного повреждения после игры с «Галатасараем». Восстановление займёт ещё 2-3 дня», — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Ранее стало известно, что Смолов попал в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

На данный момент подопечные Маркуса Гисдоля занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Команда Владимира Федотова располагается на пятой строчке. У «Сочи» в активе 21 очко.