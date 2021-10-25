Терюшков - о вызове Лантратова в сборную России: Это только начало большой карьеры

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, а также куратор «Химок» Роман Терюшков прокомментировал включение вратаря команды Ильи Лантратова в расширенной список сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Кипра и Хорватии.

«Мы еще в летнюю паузу говорили, что Лантратов достоин сборной. Один из немногих вратарей, стабильно играющих в рамке и допускающий минимальное количество ошибок. Для его возраста — это только начало большой профессиональной карьеры вратаря. Уверен, что в ближайшее Илья прочно займет место в рамке национальной сборной и станет номером один. Поздравляем Илью, думаю, он этого ждал, как и любой футболист», - приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Добавим, что 25-летний Лантратов провел в текущем сезоне 12 матчей в российской премьер лиге, в которых пропустил 19 мячей, но при этом четыре раза сыграл «на ноль».