Семин прокомментировал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи в отборочном раунде ЧМ-2022.

«Хочу отметить появление Хайкина. Он играет в клубе-чемпионе Норвегии. «Буде-Глимт» достойно выступают на европейкой арене. Никита играет ключевую роль в команде. Я рад видеть в списках Сергеева. Он сейчас заметная фигура в нашем чемпионате. Иван находится в прекрасной форме, мяч в ворота ЦСКА доказал это. Карпин отлично знает Полоза, он обладает хорошим дриблингом», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сборная России проведет два заключительных матча квалификации. 11 ноября команда Карпина сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра и 14-го числа в Сплите с Хорватией.

Российская команда возглавляет таблицу группы H c 19 очками, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке, набрав 17 очков.