«Легия» поменяла главного тренера

Пресс-служба польской «Легии» сообщила об увольнении главного тренера команды Чеслава Михневича и назначении на данный пост Марека Голембевского.

Отметим, что «Легия» неудачно выступает в польской экстраклассе, занимая 15-е место с девятью очками после десяти игр. В Лиге Европы клуб из Варшавы лидирует в группе С, набрав шесть очков после трех туров.

Добавим, что Михневич руководил «Легией» с сентября прошлого года, приведя клуб к чемпионству в сезоне-2020/21 и первому за пять лет выходу в групповой этап еврокубков.