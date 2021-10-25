Точилин считает, что Дзюба не попал в сборную России, потому не подходит под стиль игры

Российский тренер Александр Точилин прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Кипра и Хорватии.

«Карпин основательно дал понять, что если ему нужен будет такой футболист, как Дзюба, на это никак не повлияют их взаимоотношения. Все будет выстраиваться на профессионализме. Другой вопрос, как Карпин может встроить Дзюбу в свою игру с учетом того, что Карпин пытается играть в достаточно агрессивный футбол, скоростной. И Артем, возможно, не совсем подходит по своим данным для такого футбола. Поэтому на сегодняшний момент Карпин не посчитал целесообразным его вызывать. Тем более, есть Полоз, тот же Смолов, выбор нападающих большой. Нет смысла вызывать Дзюбу для того, чтобы потом не включать его в окончательный состав», - приводит слова Точилина «Газета.Ru».

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба забил семь голов и отдал такое же количество результативных передач в 16 играх за «Зенит» во всех турнирах.

Сборная России за два тура до окончания группового этапа отборочной турнира лидирует, набрав 19 очков, на втором месте располагается Хорватия с 17 очками. Напрямую на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, выйдет одна команда, а сборная ставшая в группе второй отправится в стыковой турнир.