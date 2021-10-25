ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 октября 19:28
автор: Максим Скороходов

Точилин считает, что Дзюба не попал в сборную России, потому не подходит под стиль игры

Специалист уверен, что давний конфликт между наставником и игроком не имеет значение.

Российский тренер Александр Точилин прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Кипра и Хорватии.

«Карпин основательно дал понять, что если ему нужен будет такой футболист, как Дзюба, на это никак не повлияют их взаимоотношения. Все будет выстраиваться на профессионализме. Другой вопрос, как Карпин может встроить Дзюбу в свою игру с учетом того, что Карпин пытается играть в достаточно агрессивный футбол, скоростной. И Артем, возможно, не совсем подходит по своим данным для такого футбола. Поэтому на сегодняшний момент Карпин не посчитал целесообразным его вызывать. Тем более, есть Полоз, тот же Смолов, выбор нападающих большой. Нет смысла вызывать Дзюбу для того, чтобы потом не включать его в окончательный состав», - приводит слова Точилина «Газета.Ru».

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба забил семь голов и отдал такое же количество результативных передач в 16 играх за «Зенит» во всех турнирах.

Сборная России за два тура до окончания группового этапа отборочной турнира лидирует, набрав 19 очков, на втором месте располагается Хорватия с 17 очками. Напрямую на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, выйдет одна команда, а сборная ставшая в группе второй отправится в стыковой турнир.

источник: «Газета.Ru»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Трусова выиграла Skate America, Усачева - втораяАслан Карацев выиграл "Кубок Кремля""Вашингтон" уступил "Калгари", несмотря на голы Овечкина и КузнецоваДжикия не сдержался после разгромного поражения от «Зенита»В «Спартаке» приняли решение по ВиторииРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавица
Гол «Спартаку» не амнистировал Дзюбу. Карпин назвал заявку на Кипр и Хорватию
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обнародовал расширенный состав на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 — с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге и с Хорватией 14 ноября в Сплите.
«У него удар триста лошадиных сил!» Снеговик Монсон и Архангел Никулин готовы подраться за «Правду»
В Москве прошла презентация Pravda Fighting, который пройдет 26 октября 2021 года на Цветном бульваре. Главным событием бойцовского вечера станет поединок Джеффри Монсона и Тимура Никулина.
Казалось бы, при чем тут презервативы? Мемы по следам разгрома «Спартака»
Унизительные поражения «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» в обзоре мемов.
Как в настольном теннисе предотвращают договорные матчи. Успешный опыт Setka Cup
В период пандемии огромную популярность в мире приобрели международные коммерческие турниры по настольному теннису Setka Cup. Руководитель по развитию этой платформы Валерий Озаренко в своей авторской колонке делится секретами успеха и оценивает перспективы.
«Все может решить один момент, но ставлю на ничью 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев объяснил «Плеймейкеру», почему «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (25 октября, 19:00) может добиться положительного результата.
«Пускай играют дубль с академией, а не машин престижнейших водители». Как фаны «Спартака» реагируют на унижение в Питере
Поражение «Спартака» от «Зенита» (1:7), ставшее самым крупным для красно-белых в чемпионатах России и СССР, вызвало эмоциональную реакцию поклонников легендарного клуба и всех неравнодушных к футболу людей. Мы собрали самые яркие мнения на эту тему.
«Зенит» тоже проигрывал 1:7… Самые крупные поражения топ-клубов в чемпионатах России (видео)
Под впечатлением от исторического разгрома спартаковцев в Санкт-Петербурге вспоминаем, как наши топ-клубы били свои антирекорды в чемпионатах России.
Умный Макс — 2021! Как Ферстаппен за счет тактики впервые покорил Штаты и оторвался от Хэмилтона
Макс Ферстаппен сделал серьезную заявку на победу в чемпионате «Формулы-1» этого сезона, выиграв Гран-при США. «Плеймейкер» подводит итоги напряженного гоночного уик-энда в Техасе.
К борьбе за Олимпиаду готова! Как Русская Ракета Трусова выиграла Гран-при США с одним квадом
Соревнования одиночниц на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в олимпийском сезоне – Skate America в Лас-Вегасе – завершились двойным успехом подопечных Этери Тутберидзе: Александра Трусова стала первой, Дарья Усачева - второй.
Сорванное шоу. Как Месси, Неймар и Мбаппе еле унесли ноги из Марселя
«ПСЖ» второй раз в сезоне не смог победить в Лиге 1, отыграв больше получаса в меньшинстве.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика