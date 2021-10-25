Петржела считает, что Дзюба завершит карьеру в сборной России

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий петербургского клуба Артем Дзюба больше не сыграет за сборную России.

Ранее главный тренер национальной команды назвал имена 41 футболиста, которые попали в срасширенный состав на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Дзюба отсутствует в списке.

«Мне кажется, теперь Артема не стоит ждать в сборной - его больше не вызовут. Время идет, Дзюбе все тяжелее и тяжелее играть на два фронта. Он уже взрослый человек, все-таки. Думаю, Артем после этого случая закончит карьеру в сборной и будет стараться полностью отдавать себя «Зениту», — цитирует чешского специалиста Sport24.

Напомним, что сборная России возглавляет таблицу группы H c 19 очками, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке, набрав 17 очков.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел 12 матчей, в которых забил шесть голов.