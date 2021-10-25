Вячеслав Колосков: Последние матчи доказывают, что Дзюба не в форме

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Кипра и Хорватии.

«Почему в этом списке не оказался Дзюба — лучше спросить у Карпина. Дзюба говорил, что он не в форме и последние матчи доказывают это. Выходит на замену и ничего особенного не показывает. Он сам для себя определил, что не готов играть в сборной. Если он почувствовал, что сейчас уже готов — так пусть скажет об этом. Но он же не говорит.

Карпин обиделся? Не думаю, ни один тренер не будет работать себе в ущерб. Фамилия тут не причем. Если игрок будет играть на уровне сборной — его обязательно вызовут», - приводит слова Колоскова Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба забил семь голов и отдал такое же количество результативных передач в 16 играх за «Зенит» во всех турнирах.

В сборную России 33-летний футболист не вызывался с провального чемпионата Европы-2020.