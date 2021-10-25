Карпин рассказал о графике подготовки сборной к матчам отбора ЧМ-2022 в ноябре

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о подготовке команды к заключительным матчам отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Напомним, что 11 ноября российская команда сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра и 14-го числа в Сплите с Хорватией.

«7-8 ноября сборная России собирается в Санкт-Петербурге и начнёт подготовку. Тренировки будут проходить на стадионах «Петровский» и «Газпром Арена», жить в Санкт-Петербурге будем в отеле. 13 ноября запланирован вылет в Сплит», — цитирует наставника RT со ссылкой на пресс-службу РФС.

После восьми туров сборная России возглавляет таблицу группы H c 19 очками, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке, имея в активе 17 очков.