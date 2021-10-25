Корниленко надеется, что Ежов и Сергеев попадут в основной список сборной России

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о попадании футболистов команды полузащитника Романа Ежова и нападающего Ивана Сергеева в расширенный список сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Кипра и Хорватии.

«Конечно, я ожидал их вызова. Выйдет ли Сергеев на поле? Рано об этом говорить. Это же расширенный список. Мы очень надеемся, что ребята попадут в основной состав», - приводит слова Корниленко RT, ссылаясь на «Спорт-Экспресс».

Сборная России за два тура до окончания группового этапа отборочной турнира лидирует в группе Н, набрав 19 очков, на втором месте располагается Хорватия с 17 очками. Напрямую на мировое первенство, которое пройдет в Катаре выйдет одна команда, сборная ставшая в группе второй отправится в стыковой турнир.