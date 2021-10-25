Андрей Червиченко: Видимо, человеческие качества Дзюбы не устраивают тренерский штаб сборной

- Уговаривать Дзюбу никто не собирается, каким бы лучшим форвардом в стране он не был, - считает Андрей Червиченко. - И потом, я считаю, что самый тяжкий этап позади, а на одну игру команда как-нибудь соберется. И не факт, что Дзюба обязательно забьет в Хорватии.

- Но он хотя бы потерзает оборону. А что, Смолов или Заболотный забьют? Смешно.

- Я согласен, что по мастерству Дзюба выше всех, но, видимо, его человеческие качества не устраивают тренерский штаб. А футбольная команда – это коллектив. И его воздействие на коллектив, его поведение не располагает к тому, чтобы на него надеялись.