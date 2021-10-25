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«Локомотив» обыграл дома «Сочи» и поднялся на четвертое место в таблице РПЛ
25 октября 20:53
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Локомотив"

«Локомотив» обыграл дома «Сочи» и поднялся на четвертое место в таблице РПЛ

Железнодорожники не могли победить четыре матча кряду.

«Локомотив» победил на своем поле «Сочи» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

На 41-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил защитник гостей Игорь Юрганов. Второй гол «Локомотива» в активе Тина Едвая (49). Для хорвата это первый гол в составе железнодорожников.

«Сочи» ответил точным ударом Жоазиньо со штрафного на 94-й минуте.

Отметим, что «Локомотив» одержал первую победу под руководством Маркуса Гисдоля.

После этого матча московская команда набрала 21 очко и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Сочи» опустился на шестое место. У команды Владимира Федотова также 21 очко.

В следующем туре »Локомотив» 30 октября на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода». «Сочи» днем позже встретится в Туле с «Арсеналом».

РПЛ
12-й тур

«Локомотив» (Москва) - «Сочи» (Сочи) - 2:1 (1:0)

Голы: Юрганов, 41 (автогол); Едвай, 49 - Жоазиньо, 90+4.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Пабло, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родригао, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Касьерра.

источник: «Советский спорт»
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