«Локомотив» обыграл дома «Сочи» и поднялся на четвертое место в таблице РПЛ

«Локомотив» победил на своем поле «Сочи» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

На 41-й минуте встречи мяч в свои ворота отправил защитник гостей Игорь Юрганов. Второй гол «Локомотива» в активе Тина Едвая (49). Для хорвата это первый гол в составе железнодорожников.

«Сочи» ответил точным ударом Жоазиньо со штрафного на 94-й минуте.

Отметим, что «Локомотив» одержал первую победу под руководством Маркуса Гисдоля.

После этого матча московская команда набрала 21 очко и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Сочи» опустился на шестое место. У команды Владимира Федотова также 21 очко.