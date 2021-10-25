«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут матч в Саудовской Аравии в память о Марадоне

Испанская «Барселона» и аргентинский «Бока Хуниорс» сыграют товарищеский матч в память о чемпионе мира 1986 г. Диего Армандо Марадоне.

Игра пройдет 14 декабря в городе Эр-Рияд.

«Это будет первый матч для команд в этой ближневосточной стране. В нем сойдутся два клуба, за которые играл Марадона. Целью мероприятия является признание наследия игрока, считающегося одним из лучших футболистов всех времен», - приводит сообщение пресс-службы каталонского клуба RT.

В составе «Барселоны» Марадона выиграл Кубок (1982/83) и Суперубок Испании (1983), а также Кубок лиги данной страны (1984). С «Бока Хуниорс» форвард стал чемпионом Аргентины (1981).