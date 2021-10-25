Александр Мирзоян: Дзюба был бы лишим в сборной России

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Кипра и Хорватии.

«Отсутствие Дзюбы весьма логично для Карпина. Дзюба сразу дал понять, что играть не хочет, нет у него сил на это. После нескольких игр сборная чувствует себя прекрасно и без Дзюбы. Помимо этого, Карпин — такой тренер, который ценит игровой тонус игроков, а Дзюба давно за сборную не играл. Так что, я думаю, Дзюба был бы лишним игроком», - приводит слова Мирзояна Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба забил семь голов и отдал такое же количество результативных передач в 16 играх за «Зенит» во всех турнирах.

В сборной России 33-летний футболист не выступал с провального чемпионата Европы-2020.