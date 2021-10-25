Агент Тюкавина: Вызов Кости в сборную России полностью оправдан

Алексей Сафонов, агент нападающего Константина Тюкавина, высказался о включении своего клиента в расширенный состав сборной России для подготовки к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Кипра и Хорватии.

«Парень работает, забивает в каждом матче, находится в прекрасной форме. Его вызов в основную команду полностью оправдан. Больше всего мне нравится то, что все критикуют его, а он молча выходит на каждый матч и делает результат. Да, со «Спартаком» мог забивать третий мяч и заканчивать дерби. Не попал по воротам, ну, и Мбаппе иногда мажет. У всех бывает, мы же не в видеоигру играем. Костя уже дорос до основой сборной, поздравляю его», - приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 19-летний нападающий «Динамо» забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 13 матчах во всех турнирах.