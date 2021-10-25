Гилерме опередил Овчинникова по количеству матчей за «Локомотив»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме вышел на третье место по количеству сыгранных матчей за железнодорожников в истории команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, игра 12-го тура чемпионата России против «Сочи» (2:1) стала 367-й для 35-летнего футболиста.

Таким образом, Маринато опередил Сергея Овчинникова, в активе 366 матчей за «Локомотив». Больше этих вратарей за «красно-зеленых» отыграли Владимир Маминов (400) и Дмитрий Лоськов (421).

Ранее стало известно, что Гилерме вошел в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.