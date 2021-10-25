Баринов заявил, что ожидал вызова в сборную России на матчи с Кипром и Хорватией

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал свое попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

«С Карпиным пока не виделись. Удивил ли меня вызов в сборную? А я не достоин там играть? Я ожидал вызова. Карпин замечал во мне общие черты с ним? Это вы у Георгича спросите, он лучше видит», - цитирует хавбека «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сборная России за два тура до окончания группового этапа отборочной турнира лидирует, набрав 19 очков, на втором месте располагается Хорватия с 17 очками.

Напрямую на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, выйдет одна команда, а сборная ставшая в группе второй отправится в стыковой турнир.