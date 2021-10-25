Нара вернулась к Икарди после согласия игрока ПСЖ подписать документы о разводе

Жена форварда «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, объявила о воссоединении с супругом.

Напомним, что ранее Ванда Нара сообщила, что рассталась с 28-летним футболистом из-за его измены. Она удалила совместные фотографии из соцсетей.

«Мы пошли к адвокату. Через два дня Мауро согласился на все условия, и мы подписали соглашение. На следующий день он написал мне то, что никто никогда не писал: «Я отдал тебе все, и у тебя есть все, надеюсь, ты можешь быть счастливой, потому что это сделает меня счастливым». И тут я поняла кое-что: у меня ничего нет, если я не с ним. Важно то, что у нас обоих была свобода, которая могла положить конец нашей восьмилетней истории. Но мы свободно сделали выбор. Я люблю тебя, Мауро Икарди», - написала Нара в своем инстаграме.