Мацей Рыбус: Все в «Локомотиве» понимают, что хочет Гисдоль, пытаемся играть в прессинг

Хавбек московского «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о работе в команде с новым главным тренером Маркусом Гисдолем.

«Мы пытаемся больше контролировать игру, играть в прессинг. Не всегда это получается, но пока прошло мало времени. Но, в принципе, все понимают, что хочет тренер. Надеюсь, что с матча на матч игра и результаты будут лучше. Такая модель игры мне нравится», - цитирует полузащитника Sport24.

Напомним, что «Локомотив» одержал первую победу под руководством Гисдоля, обыграв в домашнем матче 12-го тура «Сочи» со счетом 2:1.

После этой встречи московская команда набрала 21 очко и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре »Локомотив» 30 октября на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода».