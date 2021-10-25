Хайкин - о попадании в расширенный список сборной: Это была одна из моих целей

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин отреагировал на включение в расширенный список сборной России на отборочные матчи к ЧМ-2022 в ноябре.

«Стал ли звонок сюрпризом? Не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч и показываю свой уровень. Безусловно, попасть в сборную — это была одна из моих целей. Хотя это расширенный список, тем не менее мне приятно, что за мной следят», - заявил вратарь в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Хайкин провел за «Буде-Глимт» 11 матчей, в которых пропустил 11 голов.

Добавим, что сборная России за два тура до окончания группового этапа отборочной турнира лидирует, набрав 19 очков, на втором месте располагается Хорватия с 17 очками.

Напрямую на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, выйдет одна команда, а сборная ставшая в группе второй отправится в стыковой турнир.