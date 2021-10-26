Конте готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте в ближайшее время может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Решение Антонио Конте не вызывает сомнений уже несколько дней. Он хочет работать в «Манчестер Юнайтед» и готов подписать контракт. Но официального предложения нет. Так дела обстоят сегодня вечером. Руководство «манкунианцев» по-прежнему размышляет над тем, стоит ли увольнять Сульшера или нет», - написал в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннара Сульшера не может одержать победу в последних четырех турах английской премьер-лиги, проиграв в матчах с «Астон Виллой» (0:1), «Лестером» (2:4) и «Ливерпулем» (0:5), а также сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1).

После девяти туров АПЛ «манкунианцы» с 14 очками располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата.

Добавим, что в прошедшем сезоне Конте вместе с «Интером» стал чемпионом Италии. Кроме того, в активе 51-летнего специалиста три победы в серии А и два Суперкубка Италии с «Ювентусом», а также победа в английской премьер-лиге и кубке Англии с «Челси».