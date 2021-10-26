Стала известна дата, когда будет объявлен окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определил расширенный состав на отборочные матчи ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00. ). В его составе 41 футболист.

«Окончательный список игроков на заключительные матчи отборочного цикла будет объявлен 1 ноября», сообщает официальный сайт РФС.

После восьми туров сборная России возглавляет таблицу группы H c 19 очками, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Хорватия располагается на второй строчке, имея в активе 17 очков.