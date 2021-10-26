Бывший адвокат Марадоны - о смерти аргентинца: Решение семьи лечить его дома было сумасшедшим

Матиас Морла, бывший адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, дал показания в суде, где сказал, что сердце его клиента буквально «взорвалось» в результате неадекватного качества лечения.

«Врачи сделали много ошибок, поэтому Диего и умер.

Ранее я всем проинформировал о состоянии Марадоны. Но после его смерти мы поняли, что это связано с количеством воды, накопленной в его теле. Решение семьи лечить Марадону дома было сумасшедшим. Врачи настояли на том, чтобы он остался в клинике», - цитирует Морла FOX Sports.

Морла добавил, что, по его мнению, его клиента «бросили его дочери». При этом ранее две старшие дочери Марадоны - Далма и Джанинна были обвинены в августе в притеснении и преследовании адвоката в Интернете.

Напомним, Марадона умер в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, причиной которого стала хроническая сердечная недостаточность.