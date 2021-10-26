Лука Модрич: Благодарен за все, что мне довелось пережить в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о своем 400-м матче за «Реал» в 10-м туре Ла Лиги против «Барселоны» (2:1).

«Это потрясающее достижение, я очень счастлив и горжусь этим. В Мадриде с самого начала все идет отлично. Я не мог представить, что смогу всего этого добиться. Я осуществил свою мечту сыграть за «Реал Мадрид». Я благодарен за все, что я здесь испытал, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом», - цитирует слова Модрича официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, что ранее Модрич выступал за английский «Тоттенхэм» и хорватский «Динамо Загреб». Больше всего матчей в карьере футболист провел именно в стане «сливочных» - 400, при этом он забил 28 голов и отдал 63 результативные передачи. На счету хорватского футболиста четыре выигранные Лиги чемпионов.