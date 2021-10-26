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26 октября 10:13
автор: Александр Бойченко

Миранчук признан худшим игроком «Аталанты» во второй раз подряд

За матч против «Удинезе», в котором он вышел на замену, ему дали оценку 5,5.

Итальянские СМИ признали Алексея Миранчука худшим игроком «Аталанты» в матче 9-го тура итальянской серии А против «Удинезе» (1:1).

Tuttomercatoweb дал Миранчуку оценку 5,5 - худший результат в команде вместе с несколькими другими игроками. Eurosport назвал Миранчука худшим игроком матча - 5,0. Портал TuttoAtalanta также поставил Алексею 5.0, что является худшей оценкой среди игроков «Аталанты» за матч.

Ранее Миранчука признавали худшим игроком клуба в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук сыграл лишь в пяти играх чемпионата, не отметившись результативными действиями и сыграв в общей сумме 170 минут. Всего за «бергамасков» полузащитник отыграл в 38 матчах, в которых сумел забить семь раз и отдать три голевые передачи.

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