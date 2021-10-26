Юрий Семин: Хайкин поехал в команду, которая вместе с ним стала чемпионом в Норвегии

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением о вызове в сборную России на ноябрьские матчи вратаря норвежского клуба «Буде/Глимт» Никиты Хайкина.

— Сейчас он один из главных игроков, который приносит победы «Буде/Глимту». Это хороший пример, да. Никита поехал не в топ-клуб — в команду, которая не была чемпионом, но с ним вместе стала. Сегодня норвежский футбол очень силен. Он играет не в самой большой команде, Никита показывает профессиональное отношение — трудится и работает. Свое приглашение в сборную он полностью заслужил», - приводит слова Семина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Хайкин провел за «Буде-Глимт» 11 матчей, в которых пропустил 11 голов.

Добавим, что сборная России за два тура до окончания группового этапа отборочной турнира лидирует, набрав 19 очков, на втором месте располагается Хорватия с 17 баллами.

Напрямую на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, выйдет одна команда, а сборная ставшая в группе второй отправится в стыковой турнир.