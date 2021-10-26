Билялетдинов удивлен решением Карпина не брать Дзюбу в сборную

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал решение главного тренера сборной Валерия Карпина не включать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в расширенный состав на отборочные матчи ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

«Решение удивило. Но значит, тренер не особо нуждается в его услугах. Это нормальная ситуация. Судя по последним результатам, отсутствие Артема — не большая потеря для сборной», - цитирует Билялетдинова «РБ-Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба забил семь голов и отдал такое же количество результативных передач в 16 играх за «Зенит» во всех турнирах.

В сборной России 33-летний футболист не выступал с провального чемпионата Европы-2020, где команда заняла последнее место в группе с Финляндией, Бельгией и Данией.