Детский тренер Максименко: При любом тренере Александр доказывал, что он номер один

Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко, поделился мнением, что 50 процентов ударов по воротам его воспитанника в этом сезоне завершились голами.

«Сколько Саша пережил тренеров в «Спартаке»? На моей памяти – точно больше четырёх. Но он всегда доказывал: я номер один. Пацану двадцать лет, он выкарабкается из этой ситуации. Единственное, чувствуется, что в команде беспорядок с первых игр. Доменико Тедеско ушёл, и команда надломилась», - приводит слова Ковнеристова «Чемпионат».

По данному показателю Максименко является худшим вратарем чемпионата среди тех, кто провел на поле хотя бы два матча.

Напомним, что в прошлом туре «Спартак» впервые в своей истории пропустил семь мячей в чемпионате страны. Красно-белых обыграл «Зенит» (7:1).