Эмиль Бохинен: ЦСКА постарается забить как можно больше голов «Металлургу»

Полузащитник красно-синих Эмиль Бохинен предвещает матч против липецкого «Металлурга», который состоится сегодня, 26 октября в 17:00 мск.

«Мы должны подойти к этой игре, как и к любой другой. Это хорошая возможность для игроков, у которых мало игрового времени в лиге.

Мы постараемся забить больше голов и получить удовольствие от матча», - цитирует Бохинена пресс-служба ЦСКА в Twitter.

Напомним, что матч Кубка России между «Металлургом» и ЦСКА состоится 26 октября, в 17:00 мск. В первом туре подопечные Алексея Березуцкого разгромили «Зенит-Ижевск» (4:0).