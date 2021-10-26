КДК рассмотрит инциденты с оскорбительными выкриками на матче «Зенита» и «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КФС РФС) рассмотрит обращения о нецензурной брани болельщиков на матче «Зенит» - «Спартак».

«Рассмотрим рапорт, в котором отражена информация о скандировании на матче болельщиками обеих команд нецензурной лексики, использовании пиротехники, выходы тренеров за пределы технической зоны», - сказал председатель судейского комитета Артур Григорьянц ТАСС.

Заседание КДК пройдет в середине недели.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».