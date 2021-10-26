«Прятаться никто не будет». В «Спартаке» готовы провести встречу с болельщиками

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о готовности провести встречу с болельщиками команды, чтобы исправить текущую ситуацию в «Спартаке».

«Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет», — сказал Зеленов Sport24.

Напомним, в последних двух матчах «Спартак» уступил «Лестеру» в третьем туре Лиги Европы (2:4) и был сокрушительно разгромлен питерским «Зенитом» в 12-м туре РПЛ.