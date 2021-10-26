Вечеслав Фетисов - об отсутствии Дзюбы в сборной: Если Артем не хочет, зачем его вызывать?

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на матчи против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях).

«Артем же не хочет. Если человек не хочет, зачем его вызывать? Все правильно. Команда была в непростой ситуации, сейчас набрала ход. Считаю, что правильное решение, что Дзюбу не вывали. Без него справятся», - сказал Фетисов «СЭ».

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба забил семь голов и отдал такое же количество результативных передач в 16 играх за «Зенит» во всех турнирах.

В сборной России 33-летний футболист не выступал с провального чемпионата Европы-2020, где команда заняла последнее место в группе с Финляндией, Бельгией и Данией.