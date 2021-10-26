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26 октября 12:46
автор: Александр Бойченко

Руководство «Манчестер Юнайтед» даст последний шанс Сульшеру в матче с «Тоттенхэмом»

В последнее время норвежец не может гарантировать стабильность команде в результатах.

Руководство «Манчестер Юнайтед» склоняется принять решение не увольнять главного тренера команды Уле Гуннер Сульшера до матча с «Тоттенхэмом».

Как сообщил инсайдер Николо Скира в Twitter, норвежец получит последний шанс - Сульшер будет готовить команду к матчу 10-го тура Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». В случае поражения от «шпор» норвежский наставник будет отправлен в отставку.

Также СМИ сообщили, что вероятным кандидатом на пост главного тренера «красных дьяволов» является Антонио Конте.

После девяти туров в Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место с 14-ю очками в активе. Следующий матч пройдет с лондонским «Тоттенхэмом» 30 октября в 19:30 мск.

источник: Twitter.com
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