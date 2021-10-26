Андрей Червиченко: Какие претензии к Максименко в игре с «Зенитом»? На 90 процентов это голы защиты

- Футболисты «Спартака» просто ниже классом футболистов «Зенита», а большинство из них не соответствуют претензиям руководства команды на какое-то высокое место. Из нынешнего состава в «Зените» могли бы закрепиться и играть только Джикия и Максименко.

- Про Максименко - неожиданное заявление. Его считают одним из главных виновников нынешней ситуации в команде.

- Такое говорят люди с примитивным обывательским мышлением. Если люди хоть как-то разбираются в футболе, пусть скажут, где Максименко напожарил?

Единственный момент с пропущенным голом, где к ему можно предъявить претензии, это гол Мостового. Но Мостовой в этом моменте просто феерически сыграл: развернул не только Максименко, но и Джикию.

Все подумали, что он будет отдавать на набегающего нападающего, и Максименко правильно вышел, чтоб сократить угол обстрела. Но Мостовой в бразильском стиле вывернул мяч и пробил сам.