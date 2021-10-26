Рамос вернулся в общую группу «ПСЖ» и готов дебютировать за клуб в матче с «Лиллем»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вернулся в общую группу впервые с момента прибытия в команду и готов сыграть в матче с «Лиллем» в следующем туре Лиги 1. Матч состоится 29 октября.

По словам AS, Серхио Рамос может дебютировать за «ПСЖ» в матче 12-го тура французской Лиги 1 против «Лилля». Игра состоится в пятницу, 29 октября. Испанец хочет выйти на поле с парижанами в этом матче, но не исключено, что главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино оставит Рамоса в запасе до матча Лиги чемпионов против «Лейпцига» на следующей неделе.

Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ» минувшим летом. Договор футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. Защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых забил два гола. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро. Ранее Рамос выступал за «Севилью» и «Реал Мадрид».