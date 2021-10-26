Скончался экс-тренер «Ренйджерс» Смит, с которым его команда проиграла «Зениту» в финале Кубка УЕФА

Ушел из жизни бывший главный тренер «Рейнджерс», «Эвертона» и сборной Шотландии Уолтер Смит. Ему было 73 года.

«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине нашего бывшего главного тренера и легенды клуба Уолтера Смита», - говорится в пресс-релизе «Рейнджерс».

Уолтер Смит доходил до финала Кубка УЕФА в сезоне 2007/08. Также на счету шотландского специалиста 10 выигранных чемпионатов Шотландии в высшем дивизионе, четырежды он становился обладателем Кубка страны и пять раз был триумфатором Кубка шотландской лиги.

Последним местом работы Смита был «Рейнджерс», который он покинул 15 мая 2011 года.