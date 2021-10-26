Три клуба РПЛ готовы вести борьбу за Сутормина после окончания его контракта с «Зенитом»

Сразу три клуба РПЛ, включая ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин», готовы вести борьбу за полузащитника «Зенита» Алексея Сутормирна. Действующее соглашение футболиста с питерским клубом рассчитано до 2022 года.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Клубы готовы включиться в борьбу за полузащитника, если он не сможет договориться с «Зенитом» о новом контракте.

На игрока претендует и московское «Динамо», которое летом прошлого года было готово купить Сутормина, но «Зенит» отказался его отпустить.

В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в 12 матчах РПЛ, забил три гола и отдал один ассист. Текущая трансферная стоимость вингера по данным Transfermarkt составляет 2,50 миллионов евро.