Агент полузащитника «Спартака» Тиля: Гус останется в «Фейеноорде» до конца сезона

Фулько ван Куперин, агент полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, играющего за «Фейенорд» на правах аренды, ответил на вопрос о возможном досрочном возвращении своего клиента в московский клуб этой зимой.

«Гус останется в «Фейеноорде» до конца этого сезона.

Захочет ли «Фейеноорд» продлить аренду? Я не знаю ответа на этот вопрос», - цитирует слова ван Куперина «РБ-Спорт».

Добавим, что красно-белые оформили трансфер Тиля в августе 2019 года. Сумма трансфера полузащитника из клуба «АЗ Алкмар» составила 16 миллионов евро. В составе москвичей хавбек провел 24 встречи, отличившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.