Московское «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург» и вышло в плей-офф Кубка России

Футболисты московского «Динамо» на выезде обыграли «Оренбург» (0:3) в матче группового этапа Кубка России.

Отметим, что в составе бело-голубых голы забили форвард Константин Тюкавин (8-я минута), полузащитник Никола Моро (81), а также игрок обороны Роман Евгеньев (87).

Таким образом, подопечные Сандро Шварца набрали шесть очков и заняли первое место в своей группе. Тем самым, москвичи вышли в плей-офф Кубка России. «Оренбург» стал вторым (3 очка). Ставропольское «Динамо» потерпело два поражения и завершило соревнования на третьей строчке (0 очков).

Кубок России

Групповой этап