Женская сборная Россия разгромила Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2023

Женская сборная России по футболу в гостевом матче отбора на чемпионат мира 2023 года победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 4:0.

В составе нашей команды дублем в первом тайме отличилась Нелли Коровкина (36-я и 45-я минуты), а во втором отрезке игры авторами голов стали Алсу Абдуллина (73) и Анна Кожникова (85).

Таким образом, сборная России набрала 12 очков и возглавила отборочную группу Е. Позже сыграют главные конкурентки российской команды сборная Дании (9 очков), которой предстоит гостевой матч против Черногории (19:00 мск ). Команда Боснии и Герцеговины осталась на четвертой строчке с одним очком.

25 ноября команда Юрия Красножана сыграет на выезде с Азербайджаном.

Чемпионат мира-2023