Суд признал недействительным решение совета директоров «Спартака» по поводу выплат Газизову

Адвокат «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о том, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил апелляцию АО «Капитальные активы», направленную в отношении клуба и его бывшего генерального директора Шамиля Газизова.

Специалист заявила, что суд признал незаконным решение совета директоров красно-белых передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с экс-гендиректором москвичей.

– Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака». Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 млн рублей признано судом незаконным. Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей, – цитирует Завьялову ТАСС.

Напомним, что в договоре Газизова и «Спартака» были прописаны отступные, размером 400 млн рублей. Клуб выплатил бывшему гендиректору 100 из них, впоследствии Газизов отсудил у бывшего работодателя оставшуюся сумму.

АО «Капитальные активы» считали, что владелец «Спартака» Леонид Федун не имел право самостоятельно определять размер компенсации, и требовало вернуть обществу 88,3 млн рублей.